Акции Didi выросли на 29% на первых торгах после выхода на биржу

Акции китайского сервиса такси Didi на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в первые минуты торгов взлетели на 28,5%, до $18. Об этом свидетельствуют данные площадки, пишет РБК.

Фото: venture-news

Торги на бирже

Позже динамика перешла от роста к падению, и бумаги упали ниже цены открытия на 11,29% до 14,77.

Акции компании начали торговаться под тикером DIDI по $16,65, по сравнению с ценой размещения компании в $14. Капитализация Didi, по данным TheWall Street Journal, составила $80 млрд.

Выход на IPO

Всего Didi привлекла $4,4 млрд, продав 317 млн американских депозитарных акций (ADS) по $14 за бумагу. Изначально планировалось продать 288 млн ADS, однако позже объем размещения был увеличен на 10% из-за высокого спроса со стороны инвесторов.

Привлеченные на IPO средства компания направит на развитие технологий и расширение бизнеса за пределами Китая. IPO Didi стало крупнейшим размещением акций китайской компании в США после онлайн-ретейлера Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 году.

Предыстория

В марте ожидалось, что Didi разместит акции в Гонконге, однако все же предпочла США . Это связано с опасениями, что в Гонконге Didi предстоит столкнуться с жесткой проверкой регуляторов. Преимущество IPO в Нью-Йорке для Didi — более предсказуемая процедура размещения и больший объем капитала.

17 июня стало известно о том, что китайские регуляторы начали антимонопольное расследование против сервиса такси Didi.

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) решило выяснить, использовала ли Didi неконкурентные методы, вытесняя с рынка менее крупные компании сектора, а также оценивает степень прозрачности ценообразования сервиса.

Сервис Didi

Сервис Didi была основан в Китае в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченом. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, доставке еды, грузовые перевозки, финансовые услуги и т. д.

В 2020 год выручка компании составила 141,74 млрд китайских юаней ($21,63 млрд), что на 8,4% ниже, чем годом ранее.

Чистый убыток Didi составил $1,6 млрд. В первом квартале 2021 года результаты компании улучшились: Didi сумела выйти в прибыль, которая составила $837 млн, а выручка достигла $6,4 млрд, что на 107% больше по сравнению с тем же кварталом 2020 года.