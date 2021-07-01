Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»

Создание условий для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). Представители платежных услуг (в частности, банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора.