Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»
30 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон «О платежных услугах».
30 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон «О платежных услугах».
«За» законопроект №?4364 проголосовал 241 народный депутат.
Что ждет рынок
На платежный рынок теперь ждет комплексная трансформация и изменения, ключевые из которых предусматривают следующее:
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На рынке платежных услуг будет определено 9 категорий поставщиков платежных услуг, среди них — почтовые операторы и даже органы государственной власти при определенных условиях.
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Появятся новые участники — учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения — аналог небанковских финансовых учреждений, но с расширенным перечнем платежных услуг.
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Будет 9 платежных услуг, из них семь — финансовых, две — нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).
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У небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг) появится возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги (сейчас такие возможности доступны только банкам).
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Благодаря новому закону рынок трансформируется, и от небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.
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Нацбанк и в дальнейшем будет иметь право создавать системы межбанковских расчетов, системы розничных платежей и другие виды платежных систем для выполнения платежных операций.
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Центральный банк получил право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать Регуляторную песочницу.
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Создание условий для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). Представители платежных услуг (в частности, банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора.
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Условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них. Особое внимание будет уделяться защите пользователей платежных услуг от киберугроз.
Напомним
19 февраля в этом году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №?4364 «О платежных услугах».