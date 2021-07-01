Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»

30 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон «О платежных услугах».

Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»
Фото: mind.ua

30 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон «О платежных услугах».

«За» законопроект №?4364 проголосовал 241 народный депутат.

Что ждет рынок

На платежный рынок теперь ждет комплексная трансформация и изменения, ключевые из которых предусматривают следующее:

  • На рынке платежных услуг будет определено 9 категорий поставщиков платежных услуг, среди них — почтовые операторы и даже органы государственной власти при определенных условиях.

  • Появятся новые участники — учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения — аналог небанковских финансовых учреждений, но с расширенным перечнем платежных услуг.

  • Будет 9 платежных услуг, из них семь — финансовых, две — нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

  • У небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг) появится возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги (сейчас такие возможности доступны только банкам).

  • Благодаря новому закону рынок трансформируется, и от небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

  • Нацбанк и в дальнейшем будет иметь право создавать системы межбанковских расчетов, системы розничных платежей и другие виды платежных систем для выполнения платежных операций.

  • Центральный банк получил право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать Регуляторную песочницу.

  • Создание условий для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). Представители платежных услуг (в частности, банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора.

  • Условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них. Особое внимание будет уделяться защите пользователей платежных услуг от киберугроз.

Напомним

19 февраля в этом году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №?4364 «О платежных услугах».

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