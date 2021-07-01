Главные события на фондовых биржах 30 июня: Рынок США замер в ожидании данных по рынку труда

В среду американский фондовый индекс S&P500 прибавил в весе 0,13% закрыв торги дня на отметке 4297 пункта.

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Торги на бирже

Лидерами роста стали акции компании Walmart Inc., выросшие на 2,7%, и акции The Walt Disney Company, поднявшиеся в цене на 1%.

Аутсайдерами стали акции Facebook, потерявшие за день 1,1%, и акции компании Abbott Laboratories, просевшие на 1%.

Что изменилось

Среда была последним торговым днем первого полугодия, по результатом которого, индекс S&P500 вырос на внушительные 14,4%, что можно назвать очень сильным результатом.

В июне рост индекса S&P500 составил 2%. Но в последние дни динамику рынка США можно назвать вялой и торги в среду не стали исключением. Колебание индекса S&P500 в течении дня не превышало величины в 28 пункта, то есть менее 0,7%. Но по итогам дня рынок смог немного прибавить и вновь обновить свои максимумы.

Важные данные

30 июня были опубликованы предварительные данные по рынку труда США за июнь от института ADP. Согласно им, в июне американская экономика, за исключением сельскохозяйственной отрасли, смогла прибавить 692 тысячи рабочих мест, при среднем консенсус-прогнозе экспертов на уровне 600 тысяч рабочих мест.

Рынок слабо отреагировал на данный отчет, поскольку в прошлом месяце данные ADP очень сильно разнились с официальными данными, поэтому все внимание инвесторов сейчас приковано к официальным данным, которые выйдут в эту пятницу.