Главные события на фондовых биржах 30 июня: Рынок США замер в ожидании данных по рынку труда

В среду американский фондовый индекс S&P500 прибавил в весе 0,13% закрыв торги дня на отметке 4297 пункта.

Главные события на фондовых биржах 30 июня: Рынок США замер в ожидании данных по рынку труда
Фото: delo.ua

Торги на бирже

Лидерами роста стали акции компании Walmart Inc., выросшие на 2,7%, и акции The Walt Disney Company, поднявшиеся в цене на 1%.

Аутсайдерами стали акции Facebook, потерявшие за день 1,1%, и акции компании Abbott Laboratories, просевшие на 1%.

Что изменилось

Среда была последним торговым днем первого полугодия, по результатом которого, индекс S&P500 вырос на внушительные 14,4%, что можно назвать очень сильным результатом.

В июне рост индекса S&P500 составил 2%. Но в последние дни динамику рынка США можно назвать вялой и торги в среду не стали исключением. Колебание индекса S&P500 в течении дня не превышало величины в 28 пункта, то есть менее 0,7%. Но по итогам дня рынок смог немного прибавить и вновь обновить свои максимумы.

Важные данные

30 июня были опубликованы предварительные данные по рынку труда США за июнь от института ADP. Согласно им, в июне американская экономика, за исключением сельскохозяйственной отрасли, смогла прибавить 692 тысячи рабочих мест, при среднем консенсус-прогнозе экспертов на уровне 600 тысяч рабочих мест.

Рынок слабо отреагировал на данный отчет, поскольку в прошлом месяце данные ADP очень сильно разнились с официальными данными, поэтому все внимание инвесторов сейчас приковано к официальным данным, которые выйдут в эту пятницу.

Данные по рынку труда и данные по инфляции в США сейчас являются ключевыми для фондового рынка США, поскольку именно от этих двух факторов будет зависеть будущая политика ФРС. На все остальные данные по экономике, рынок сейчас почти не обращает внимание.

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