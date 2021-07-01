Экс-руководитель УКФ Юлия Федив возглавила hromadske

Федив победила в конкурсе с участием 90 кандидатов.

Экс-руководитель УКФ Юлия Федив возглавила hromadske
Директор Украинского культурного фонда Юлия Федив
Фото: пресс-служба президена Украины

Бывшая руководительница Украинского культурного фонда Юлия Федив стала новым директором hromadske. Правление ОО "Общественное Телевидение" выбрало Федив на основе планового конкурса, заявки на который подали 90 кандидатов, информирует hromadske.

До этого медиа полтора года возглавляла одна из основателей hromadske - Юлия Банковая, которая была в статусе временно исполняющей обязанности директора.

Юлия Федив была координатором журналистских проектов в n-ost и Deutsche Welle, с 2017 года руководила Национальным бюро программы Евросоюза "Креативная Европа" в Украине.

В 2018-м Федив как исполнительный директор возглавила Украинский культурный фонд - с момента создания до весны 2021 года, когда истек срок ее трехлетнего контракта.

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