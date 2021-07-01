Индия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести стран

Индия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести стран

Министерство финансов Индии объявило о продлении действия антидемпинговых пошлин на некоторые виды горячекатаного проката, произведённого металлургическими предприятиями Бразилии, Индонезии, Китая, Кореи, РФ и Японии, до 15 декабря 2021 года включительно.

Напомним, повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры, введённой в августе 2016 года, начато Индией в конце марта.

Под действие пошлин попадает 47 наименований горячекатаного плоского проката из нелегированной и легированной стали в рулонах шириной до 2100 мм и толщиной до 25 мм, в том числе, с покрытием. Металлопродукция классифицируется по кодам 7208, 7211, 7225 и 7226 товарной номенклатуры Индии.

Также власти страны продлили до 15 декабря действие антидемпинговых пошлин на ряд наименований плоского холоднокатаного проката из КНР, Украины, Южной Кореи, Японии.


МинПром по материалам МеталлСервис

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