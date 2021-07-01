Рада собирается выделить 1 млрд грн на "большую реставрацию" памятников коммунальной формы собственности

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект №5551-2, который позволяет финансировать из государственного бюджета реставрацию памятников национального значения коммунальной формы собственности.

За него проголосовали 322 народных депутата.

Действующее законодательство не позволяет финансировать из государственного бюджета объекты и памятники культурного наследия, находящиеся в коммунальной собственности. А среди тех, кто подал заявки на президентскую программу "Большая реставрация", много было именно таких.

Поэтому депутаты собираются прописать в законе о государственном бюджете новую субвенцию местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.

Сумма субвенции составит 1 млрд гривен.

Деньги заберут из программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

Напомним, что в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский пообещал, что за три следующих года в Украине будут отреставрированы 150 замков, музеев, театров и других объектов исторического и культурного наследия.

В мае 2021 года стал известен перечень этих памятников. Их оказалось не 150, а только 109.

Часть объектов не попала в список из-за того, что они находятся в коммунальной собственности. МКИП пообещал разработать изменения в законодательство, что позволит объектам коммунальной формы собственности принять участие во втором отборе.

Объявление о начале второго отбора будет опубликовано на сайте МКИП позднее.