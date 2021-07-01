Рада вернула часть ковидних закупок в Prozorro

Вакцины и кислород, как и раньше, можно покупать без тендеров.

Верховная Рада на пленарном заседании 1 июля приняла закон, который возвращает тендерную процедуру для части ковидних закупок.

Соответствующий законопроект №3715 поддержали 355 народных депутатов.

С 2020 года под предлогом пандемии медицинским учреждениям разрешалось покупать широкий спектр товаров, работ и услуг вне конкурентной процедуры. Их список был утвержден постановлением Кабинета министров.

В пояснительной записке утверждается, что в течение 2020 года таким образом провели 130 тыс. ковидних закупок на 27,1 млрд грн, а за первые четыре месяца 2021 года - еще 41 тыс. на сумму 7,4 млрд гривен. Часть этих закупок была неэффективной - иногда покупали товары сомнительного качества и эффективности по завышенным ценам.

Чтобы исправить это, депутаты оставили внетендерну процедуру для ограниченного перечня ковидних закупок:

лекарственные средства;

вакцины;

иммунобиологические препараты;

расходные материалы;

медицинское оборудование;

медицинские газы.

Остальные товары и услуги, необходимы для борьбы с пандемией COVID-19 будут приобретаться в порядке упрощенных закупок с применением электронного аукциона.

Напомним, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" было принято в марте 2020 года.

Среди прочего он выводил закупку товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с пандемией, из-под закона о Prozorro.