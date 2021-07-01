Рада отменила льготный НДС на ряд видов агропродукции

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон "О внесении изменений в налоговый кодекс о ставке налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции".



Соответствующий закон № 5425-д поддержали 309 народных депутатов, передает пресс-служба парламента.



Отмечается, что закон направлен на устранение рисков повышения цен на продукты питания и способствование стабильности ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Также документ нацелен на создание равных и справедливых условий налогообложения НДС для сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли.



Законом, в частности, восстанавливается ставка НДС 20% при налогообложении операций по поставке в Украину и ввоз в Украину некоторой сельхозпродукции, а именно: большого рогатого скота, свиней, овец, цельного молока, ржи, овса, семян льна, семян и плодов масличных культур, а также сахарной свеклы.



Кроме того, 14%-ставка НДС остается при операциях по поставке пшеници и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семен рапса и подсолнечника.



Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, большинство из которых подлежит переработке. Однако ряд профильных ассоциаций, в частности производители мяса, критиковали такое изменение.