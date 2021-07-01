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2021-07-01
Нардепы приняли закон, позволяющий получить гарантию и чек на приобретенную технику электронно
Теперь в случае потери фискального чека и талона покупатели все равно смогут обслуживаться по гарантии.
Фото: надане Катериною Одарченко
Верховная Рада приняла законопроект №4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
"За" проголосовали 335 народных депутатов.
Законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде:
- предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном;
- сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
- предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном вебсайте.
В пояснительной записке говорится, что сейчас покупатель в случае потери гарантийного талона не сможет получить такое обслуживание, но сохранение его в электронном виде решит эту проблему.