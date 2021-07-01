Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины за 5 месяцев увеличился в 1,6 раза

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины за 5 месяцев увеличился в 1,6 раза

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-мае 2021 года увеличился в 1,6 раза, до 167,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (103 тыс. тонн). При этом по итогу мая на внешние рынки было отправлено 11,3 тыс. тонн, или на 25% меньше мая 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По данным группы, в январе-апреле на внешние рынки было отправлено 104,6 тыс. тонн мазута. Из этого объема 93,2 тыс. тонн пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. тонн - на поставки государственной "Укргаздобычи".

При этом обе компании в мае экспорт мазута остановили. Как сообщили в "Укртатнафте", завод отказался от его выпуска в пользу производства битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - за пять месяцев 2021 года сократился. В частности, "Укргаздобыча" уменьшила экспорт бензолсодержащей фракции на 11,4%, до 32,6 тыс. тонн, и сохранила на прошлогоднем уровне поставки на внешние рынки риформата - 30,1 тыс. тонн.

В январе-феврале текущего года "Укргаздобыча" экспортировала 5,5 тыс. тонн сольвента, тогда как в прошлом году эта продукция на экспорт не отправлялась. В то же время "Укртатнафта" перестала поставлять на внешние рынки рафинат бензольного риформинга, которого в январе-мае прошлого года было экспортировано 19,6 тыс. тонн. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

Ранее сообщалось, что в январе-мае 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 57% - до 17,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (40,5 тыс. тонн).

МинПром по материалам enkorr

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