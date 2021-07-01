В Украине с 1 июля немного повысили пенсии для 5 млн человек

Следующее повышение - в октябре, когда обещанные доплаты получат пенсионеры 75+.

В Украине с 1 июля немного повысили пенсии для 5 млн человек
Фото: Главком

С 1 июля в Украине вырос размер минимальной пенсии, страховой пенсии и надбавки за сверхнормативный страховой стаж.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Минимальная пенсия выросла на 85 гривен и теперь составляет 1 854 грн, как и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Также с 1 июля на 100 гривен повышается страховая пенсия, назначенная в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.

"Повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров", - заявили в Минсоцполитики.

Следующее повышение состоится 1 октября, когда по 400 гривен сверху получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет. При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2 500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Это повышение будет касаться почти миллиона пенсионеров.

Кроме того, с 1 марта в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 гривен.

Напомним, что с 1 марта прошла ежегодная автоматическая индексация для восьми миллионов пенсионеров. Пенсии увеличились на 11%, в среднем рост составил 300 грн.

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