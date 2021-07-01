С 1 июля в Украине повысили максимальную помощь по безработице

С 1 июля в Украине повысили максимальную помощь по безработице

С 1 июля из-за повышения прожиточного минимума в Украине сумма максимальной помощи по безработице вырастет на 436 грн и составит более 9500 грн. Размер минимальной помощи безработным останется без изменений - 1000 грн.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала начальник управления по предоставлению услуг населению Госцентра занятости Инна Бондини, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, проблем с повышенными выплатами "не будет больше, чем они есть сейчас", поскольку увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.

"Согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4-х прожиточных минимумов. Если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им полагается", - пояснила она.

По словам И.Бондини, максимальную помощь в Украине на сегодняшний день получают не более 15% официальных безработных.

На вопрос, сколько людей получают минимальную помощь, представительница Госцентра занятости ответила: "Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно. Приблизительно 20-25% - это 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованных, 1800 грн для застрахованных лиц".

МинПром по материалам Цензор

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