В Украине начали продавать сельскохозяйственную землю, зарегистрировано уже более 30 соглашений

Первые три года рынок будет действовать в ограниченном режиме.

1 июля 2021 года в Украине закончилось действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По данным Министерства юстиции, по состоянию на 14 часов первого дня после моратория было зарегистрировано 33 соглашения по земле.

"Это первые соглашения по земле сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория. Программное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных Законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических преград для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

Рынок земли в Украине первые три года будет действовать в ограниченном режиме. Покупать участки могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га. К рынку земли не будут допущены иностранцы и лица, на которых наложили соответствующие санкции.

Напомним, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения действовал в Украине с 2001 года, когда был принят действующий Земельный кодекс.

В 2020 году Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который снял этот мораторий.

С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров могут покупать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.