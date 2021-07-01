Минторг США установил антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины

Минторг США установил антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины

Министерство торговли в США заявило, что поставки бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP) из РоSSии, Украины и Южной Кореи осуществлялись по демпинговым ценам.

При этом размер антидемпинговых пошлин для роSSийских компаний установлен на уровне 209,72%, а для производителей из Украины и Кореи — соответственно, 23,75 и 4,44%.

Кроме того, в ходе расследования Министерство торговли пришло к выводу о незаконном субсидировании экспорта бесшовных труб из РоSSии и Южной Кореи. Ставка компенсационной пошлины для роSSийских компаний при этом составит 48,38%, а для корейских — 1,78%.

Теперь свое решение должна огласить в августе Комиссия по международной торговле (ITC). Она должна определить, нанес ли импорт ущерб американским производителям данной продукции. В случае положительного ответа на этот вопрос пошлины вступят в силу.

Инициатором расследования выступила компания Vallourec Star, подавшая петицию в июле 2020 г. В нем рассматривались также поставки из Чехии. Антидемпинговые пошлины на продукцию из этой страны были введены в апреле текущего года.

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