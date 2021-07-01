Власти Индонезии хотят ограничить строительство заводов по выпуску ферроникеля

Как сообщает yieh.com, генеральный секретарь индонезийской Ассоциации производителей никеля (APNI) Мэйди Кэтрин Лэнгки заявила, что ассоциация поддерживает план властей по ограничению строительства заводов по выпуску ферроникеля и никелевого чугуна.



Кроме того, ассоциация также предложила ограничить экспорт ферроникеля и никелевого чугуна и надеется, что правительство сможет гарантировать 30-50% поставок от их общего объема для внутреннего рынка.



Тем временем правительство страны разрешило инвесторам вкладываться в производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как нержавейка, аккумуляторы и электротранспорт.

