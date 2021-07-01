С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов 30 июня составила $75,13 за баррель (+0,5%), марки WTI — $73,51 (+0,7%), следует из данных биржи ICE. Таким образом, в первом полугодии нефть Brent подорожала на 44%, WTI — на 51,5%.



Напомним, Brent в первый торговый день 2021 года превысила цену $53 за баррель, WTI выросла до $49,56 за тот же объем.



Европейская нефть Brent поднялась до нынешних значений впервые с октября 2018 года. Игре на повышение способствует падение запасов нефти в США , что с высокой вероятностью может привести к дефициту сырья летом.