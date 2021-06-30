У бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУ

Национальный банк расширил возможности применения корпоративных платежных карт. Для этого регулятор модернизировал порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Каким образом расширены возможности карт

Для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:

предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные в его счета;

разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты;

упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;

определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.

Контекст

Такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 25 июня 2021 №?60 , вступающим в силу с 01 июля 2021 года.

Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнес) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.