У бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУ

Национальный банк расширил возможности применения корпоративных платежных карт. Для этого регулятор модернизировал порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

У бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУ
Фото: travel.tochka.net

Каким образом расширены возможности карт

Для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:

  • предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные в его счета;
  • разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты;
  • упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;
  • определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.

Контекст

Такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 25 июня 2021 №?60, вступающим в силу с 01 июля 2021 года.

Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнес) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.

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