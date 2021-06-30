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2021-06-30
У бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУ
Национальный банк расширил возможности применения корпоративных платежных карт. Для этого регулятор модернизировал порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием. Об этом
Фото: travel.tochka.net
Каким образом расширены возможности карт
Для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:
- предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные в его счета;
- разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты;
- упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;
- определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.
Контекст
Такие изменения предусмотрены
Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнес) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.