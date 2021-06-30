Укрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощи

Укрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощи

Антимонопольный комитет Украины признал выделение средств из государственного бюджета допустимой государственной помощью "Укрзализныце". Речь идет о сумме в 40,4 млрд гривен (примерно 1,47 млрд долларов), распределенной примерно поровну за три года - на 2021-2023 гг.

Из этих средств чуть более 3 млрд. гривен из госбюджета уже выделено в 2021 г. на закупку 100 новых пассажирских вагонов. Это та самая закупка, которую сначала пытались провести через предусмотренных законом открытые тендеры, но затем провели вообще без тендера по переговорной процедуре. Закупать будут вагоны у Крюковского завода, причем первые 20 вагонов будут готовы уже в этом году.

В 2022 г. государство может направить на эти цели 16 млрд грн, а в 2023 г. — еще 21 млрд грн. На указанные средства планируется приобрести 568 пассажирских вагонов, а также 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов.

Для этого упомянутый Крюковский завод уже заявил о возможности производства новых моделей скоростных поездов, а также о разработке обычных пригородных электропоездов. Также уже имеются в производстве современные трехвагонные дизель-поезда - сейчас "Укрзализныця" ищет возможности оплатить оставшиеся пять таких поездов из шести ранее заказанных.

В частности, такие дизель-поезда могут обеспечить давно предлагаемый нами проект регионального экспресса в Одесской области - между Одессой и Измаилом. А более современные электропоезда могли бы курсировать в формате экспресса между Одессой и Подольском, между Одессой и Белгородом-Днестровским через Затоку, а также задействованы в городских перевозках внутри Одессы.

В ближайшее время планируется решить ряд вопросов относительно организации пассажирских перевозок в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. В частности, к 2022 г. должен быть заключен договор между министерством инфраструктуры и УЗ об организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении, где четко будут указаны обязательства по предоставлению перевозочных услуг, срок действия и условия приобретения подвижного состава. Также потребуется разработать и принять нормативно-правовой или распорядительный акт об утверждении методики расчета компенсации по оказанию перевозочных услуг.

МинПром по материалам Пора говорить

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