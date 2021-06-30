Компания будет непосредственно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что теперь компания будет непосредственно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

"Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", - написал Федоров.

Он также напомнил, что вчера стала доступна поддержка для пользователей украинском языке.

"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.