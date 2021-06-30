В больнице Киева чиновники присвоили 6,3 млн гривен на фиктивных зарплатах

Они оформляли на работу подставных лиц и получали за них деньги.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию в "Центре первичной медико-санитарной помощи" в Киеве. Установлено хищение более 6,3 млн гривен, выделенных на заработную плату медперсонала.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники производили махинации в течение 7 лет.

Сейчас сообщено о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медучреждения. По данным следствия, они наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство.

Для реализации схемы они оформляли на работу своих знакомых и насчитывали им заработную плату. Однако фактически эти работники не появлялись на рабочих местах, а деньги присваивали организаторы схемы.

Во время обысков в служебных помещениях медучреждения, а также одной из столичных райгосадминистраций, правоохранители обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.

Решается вопрос уведомления о подозрении другим участникам схемы.

Напомним, ранее на Франковщине врача уличили в продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19.

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