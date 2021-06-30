Мотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса

Мотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса

Турецкие компании Turkish Aerospace Industries (TAI) подписала соглашение с украинской "Мотор Сич" на закупку 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса. Об этом сообщает Hurriyet, передает Европейская правда.

Согласно заявлению TAI поставки будут завершены к 2025 году, а первые два двигателя будут переданы в сентябре 2022 года.

Первый полет ударного вертолета тяжелого класса, который будет иметь почти вдвое большую взлетную массу, чем нынешние вертолеты ATAK, намечен на 2023 год.

Компания Turkish Aerospace, основанная в 1973 году, является центром технологий в области проектирования, разработки, производства, интеграции аэрокосмических систем и модернизации в Турции.

TAI уже имеет опыт производства и модернизации ударных вертолетов - для турецкой армии сейчас производятся лицензированные копии итальянского вертолета AW129, который в Турции известен как T129 ATAK.

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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