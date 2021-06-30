В Испании предложили создать национальную цифровую валюту

В Испании предложилиа создать национальную цифровую валюту (CBDC). Социалистическая рабочая партия (PSOE) внесла в Конгресс предложение по выпуску CBDC в связи с сокращением использования наличных денег. Об этом пишет РБК со ссылкой на El Economista.

В Испании предложили создать национальную цифровую валюту
Фото: delo.ua

Что говорится в предложении

В предложении политиков сказано, что национальная цифровая валюта обеспечит более высокую ликвидность.

Испанская цифровая валюта покончит с привилегией банков в секторе денег, полагают представители PSOE, но проект будет реализован «без национализации банковской системы».

«Вполне возможно, что у каждого человека будет собственный счет с цифровыми деньгами непосредственно в центральном банке. Сейчас такая привилегия предоставляется только банкам», — сказано в сообщении партии.

Напомним

Европейский центральный банкведет разработку цифрового евро, но дата его выпуска до сих пор неизвестна.

В октябре 2020 года ЕЦБ представил четыре сценария выпуска национальной цифровой валюты. Также регулятор назвал условия, которые необходимы для создания цифрового евро.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5?7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

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