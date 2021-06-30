Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании

Компания Payoneer стала публичной путем слияния со SPAC-компанией FTAC Olympus Acquisition Corporation. Теперь Payoneer с полным названием Payoneer Global Inc. представлена на бирже Nasdaq под тикером PAYO, сообщает пресс-служба компании.

Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Фото: Payoneer

Сделка завершилась

25 июня 2021 года технологическая компания в сфере коммерции Payoneer Inc. и специализированная компания по приобретению FTAC Olympus Acquisition Corp. (NASDAQ: FTOC) объявили о завершении слияния. Объединение было утверждено акционерами FTOC на внеочередном общем собрании.

Соглашение также содержит $300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний.

В результате с 28 июня 2021 года новое юридическое лицо Payoneer Global Inc. и его ценные бумаги начали участвовать в торгах на бирже Nasdaq под тикером PAYO и PAYOW соответственно.

Руководство Payoneer во главе с главным исполнительным директором Скоттом Галитом продолжит управлять компанией.

«Мы очень рады стать публичной компанией и объединить усилия с Бетси и всей командой FTOC, — отметил Скотт Галит. — За 15 лет мы создали глобальную платформу, которой доверяют миллионы клиентов по всему миру — от начинающих предпринимателей до ведущих мировых цифровых брендов. Теперь мы являемся партнером электронной коммерции в любой стране мира. Мы только открываем огромные возможности, чтобы помогать бизнесам расти и развиваться в новой глобальной экономике. Выход на публичные рынки — важный шаг на нашем пути к обеспечению любого бизнеса на любом рынке технологиями, связями и уверенностью для реализации их потенциала».

Контекст

Эксклюзивными советниками Payoneer в сферах финансовых рынков и рынков капитала выступили Financial Technology Partners. Юридическими советниками стали Davis Polk & Wardwell LLP Payoneer, а регуляторным советником — Пол Хастингс. Аудиторами Payoneer выступили PwC, советниками по налогам и публичным рынкам — EY.

Советниками FTOC в сфере финансовых рынков и рынков капитала стали Citi и Goldman Sachs & Co. LLC. Советником FTOC по вопросам рынков капитала выступил Кантор Фицджеральд, а юридическими советниками — Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Что известно о Payoneer

Payoneer (NASDAQ: PAYO) — мировой партнер для цифровой коммерции в любом регионе. С 2005 года Payoneer изобретает и создает действительно глобальную экосистему, чтобы весь мир мог реализовать свой потенциал. Работает, начиная от предпринимателей на развивающихся рынках до ведущих мировых цифровых брендов, таких как Airbnb, Amazon, Google, Upwork и Walmart.

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