СБУ возбудила уголовное дело о санации "Сумыхимпром"

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство, которое касается санации завода "Сумыхимпром". На сайте СБУ сообщается, что вместо финансового оздоровления процедура привела к накоплению предприятием 2 млрд гривен дополнительных долгов.

"В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО «Сумыхимпром» кредиторской задолженности общества путем привлечения под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем расходовались на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам. Кроме того, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО «Сумыхимпром» на сумму более 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества", - сообщила СБУ .

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 - растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Прошли обыски у вероятных фигурантов, на имущественный комплекс "Сумыхимпром" наложили арест, что делает невозможным приватизацию завода.

"Сумыхимпром" производит минеральные удобрения, коагулянты и добавки к цементу, кислоты, двуокись титана, пигменты и другие виды химической продукции. Имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности Украины по производству фосфорных минеральных удобрений.