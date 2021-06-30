13 предприятий, работающих с медотходами, закроют за нарушения, - Госэкоинспекция

Еще 8 предприятиям аннулированы лицензии.

13 предприятий, работающих с медотходами, закроют за нарушения, - Госэкоинспекция
Фото: consumer-cv.gov.ua

Госэкоинспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами на Киевщине.

Об этом сообщил глава инспекции Андрей Малеваный, информирует пресс-служба учреждения.

"Так, на 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, и сейчас готовятся материалы для исков в суд относительно их закрытия. Еще 8 предприятиям аннулированы лицензии на осуществление деятельности, в том числе и по предписаниям ГЭИ", - рассказал он.

На сегодня Госэкоинспекция завершила проверки 26 объектов на территории Киевской области.

В целом внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине.

"Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора согласно природоохранному законодательству. А уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на 5 предприятиях", - добавил Андрей Малеваный.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом. Среди отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и другие отходы из столичных медицинских учреждений.

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