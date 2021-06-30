Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлин

Китай инициировал спор во Всемирной торговой организации по поводу австралийских пошлин, налагаемых на импорт ветряных башен, моек из нержавеющей стали глубокой вытяжки и железнодорожных колес из Китая, сообщила ВТО во вторник.



ВТО сообщила, что запрос Китая был распространен среди ее членов во вторник.



В понедельник ВТО подтвердила, что Австралия подала официальную жалобу на китайские пошлины на импорт вина в бутылках.



Отношения с Китаем ухудшились после того, как Канберра созвала международное расследование происхождения коронавируса, о котором впервые сообщили в Китае в конце 2019 года.



