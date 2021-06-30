Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд госимущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования соответствующих электронных справок. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости
Фото: tedo.com.ua

Оценка недвижимости

Для расчета дохода плательщика налога-физического лица от продажи или обмена недвижимого имущества, и дохода, полученного в результате принятия в наследство или подарок имущества, необходимо определить оценочную стоимость объекта недвижимости или рыночную стоимость объекта недвижимости.

Как отметили в Фонде, для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке (https://evaluation.spfu.gov.ua) формируется электронная справка о его оценочной стоимости (е-справка), которая действует в течение 30 календарных дней со дня формирования Единой базой данных отчетов об оценке.

Если человек не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, он имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщика) с целью определения рыночной стоимости такого объекта.

«Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев с даты оценки», — добавили в Фонде.

Доступ к базе

Доступ к Единой базе данных отчетов об оценке осуществляется с помощью личной электронной подписи или через ID.GOV.UA.

Для использования базы все субъекты оценочной деятельности должны зарегистрироваться в ней и зарегистрировать своих оценщиков. Нотариусы также имеют право зарегистрироваться для формирования выписок из базы.

Напомним

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения — согласно закону с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №?2194 о проведении земельной децентрализации.

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