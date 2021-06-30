Контрабандисты пытались вывезти из Украины уникальные изделия I тысячелетия до н.э. и Киевской Руси

Иностранных клиентов они подыскивали на специализированных сайтах в интернете.

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов. Злоумышленники пытались переправить в страны Европейского Союза почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемыми І тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси.

Установлено, что в состав группы входило несколько жителей Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ .

Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправить контрабанду дельцы планировали через сервисы международной почтовой связи.

"Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси; холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н.э. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям", - говорится в сообщении.

Одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.