Рада в первом чтении поддержала повышение гарантий по вкладам до 600 тысяч гривен

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 30 июня, проголосовала в первом чтении за повышение государственной гарантии по вкладам до 600 тысяч гривен.

Об этом говорится в законопроекте №5542-1, который поддержали 235 народных депутатов.

Сейчас государственная гарантия по банковским вкладам в Украине составляет 200 тысяч гривен. Поддержанный Радой сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч гривен.

Этот же законопроект предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), что приведет к отмене 100%-ой гарантии на вклады населения в этом банке.

Сейчас Ощадбанк - единственный украинский банк, вклады в котором гарантируются государством в полном объеме, независимо от суммы. "Особый" статус Ощадбанка прописан в ст. 57 Закона "О банках и банковской деятельности". Учреждение не является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц и не отчисляет ему регулярные сборы, за счет которых выплачиваются вклады в ликвидируемых банках.

Ощадбанк должен был стать участником ФГВФЛ с 1 июля 2020 года, но этот вопрос отложили. В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Законопроект предусматривает получение Ощадбанком статуса участника ФГВФЛ.

Размер первоначального сбора для Ощадбанка установлен на уровне 1% от регулятивного капитала.

Регулярный сбор будет уплачиваться банком только из расчета базовой годовой ставки, без дифференцированных сборов.