Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая до 8,5%

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая в этом году с 8,1 до 8,5%. Об этом пишет AP.

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Восстановление экономики

Для полного восстановления экономики необходим прогресс в вакцинации против коронавируса.

Производственная и потребительская активность вновь превысила допандемические уровни.

Прогноз банка

Экономический рост Китая, вероятно, снизится до 5,4% в следующем году, поскольку скорость восстановления после прошлогоднего исторического спада снижается и активность возвращается к нормальным уровням, заявил Всемирный банк.

Прогноз был повышен по сравнению с апрельским докладом, в котором говорилось, что Китай и Вьетнам стали единственными экономиками Восточной Азии, достигшими v-образного восстановления в 2020 году.

Китай движется к тому, чтобы в начале лета вакцинировать 40% своего населения, но «для полного восстановления также потребуется дальнейший прогресс в достижении широкой иммунизации», — заявил Всемирный банк.

Мировая экономика

По данным Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

Прогноз для Украины