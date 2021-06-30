Жесткий контроль. От регистрации в Британии отказались 64 криптокомпании

На фоне ужесточения контроля в сфере цифровых активов все большее число криптовалютных компаний отзывают заявки на регистрацию в Управлении по финансовому надзору Великобритании (FCA). Об этом пишет Forklog со ссылкой на Reuters.

Жесткий контроль. От регистрации в Британии отказались 64 криптокомпании
Фото: cryptocurrency.tech

Отзыв заявок

По данным FCA, в июне количество организаций, отозвавших заявки на регистрацию, выросло на 25%. В начале месяца ведомство отметило 51 такую компанию — в настоящий момент их уже 64.

В реестре FCA числятся шесть компаний. Заявки более 80 организаций еще рассматриваются.

Представитель Управления также рассказал изданию, что Binance отозвала свое заявление в середине мая, не сообщив при этом дополнительных подробностей.

Предыстория

26 июня FCA запретило британскому подразделению биткоин-биржи осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного одобрения ведомства.

Пресс-секретарь Binance отметил, что компания тесно сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами «для повышения безопасности и устойчивости отрасли, предоставляя пользователям лучшие сервисы и защиту».

Ранее глава отдела правоприменения и надзора за рынком FCA Марк Стюард заявил, что в Великобритании работают более 100 незарегистрированных в ведомстве компаний. По его словам, деятельность таких организаций угрожает финансовой системе.

«У нас есть ряд фирм, которые явно ведут бизнес в Великобритании без нашего разрешения. Они работают с банками, компаниями, предоставляющими платежные услуги, и потребителями. Это вполне реальный риск, поэтому мы беспокоимся по данному поводу», — сказал он.

В декабре 2020 года FCA ввело режим временной регистрации для криптовалютных компаний, ожидающих одобрения регулятора. Предполагалось, что он продлится до 9 июля 2021 года.

В июне 2021 года ведомство продлило режим до 31 марта 2020 года. В FCA посчитали, что инициатива позволит занятым в индустрии цифровых активов компаниям продолжит свою деятельность, пока Управление «проводит тщательную оценку».

Напомним, по оценкам FCA, за год число инвесторов в криптовалюты в Великобритании выросло с 1,9 млн до 2,3 млн.

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