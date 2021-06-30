В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит

Владельцам домов и квартир, площадь которых превышает так называемые «льготные нормы», в течение двух месяцев нужно будет заплатить налог на недвижимое имущество. Его размер в этом году увеличился. Об этом сообщает «Украина 24».

Фото: economy.24tv.ua

Как изменился налог

До 1 июля владельцы недвижимости с избыточной площадью должны получить уведомление об уплате налога на имущество.

Платить придется даже если они живут по другому адресу. Сейчас украинцы будут вносить единовременный налог на недвижимость за прошлый год.

Максимальная ставка взыскания — 1,5% от размера минимальной зарплаты за 2020 года, то есть 70,85 грн за каждый лишний квадратный метр.

Впрочем, конкретный размер налогообложения определяют местные советы. Цифры в определенном городе или районе можно узнать на официальном сайте государственной налоговой службы.

«Лишние» метры

Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир. Например, если дом имеет площадь 130 кв.м., то повышенная ставка налога применяется к сверхурочным 10 кв. метрам.

В 2020 году за квартиру площадью 80 кв. метров (20 кв. м больше нормы) нужно было заплатить 1250 грн.

В 2021 году за такую же квартиру придется заплатить налог на сумму 1416 грн.

В 2021 году нужно будет заплатить за 2020 год. Каждому владельцу «лишней» недвижимости квитанция должна поступить до 1 июля.