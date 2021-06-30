Главные события на фондовых биржах 29 июня: Рынок США залег в боковой дрейф

Во вторник американский фондовый индекс S&P 500 прибавил символические 0,03%, закрыв день на отметке 4291 пункта.

Главные события на фондовых биржах 29 июня: Рынок США залег в боковой дрейф
Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже

Среди крупнейших компаний США, чья стоимость превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании NIKE, выросшие на 2,3%, и акции Abbott Laboratories, прибавившие 1,3%.

Аутсайдерами торгов стали акции Bank of America, снизившиеся на 1,6%, и акции The Walt Disney Company, потерявшие за день 1,5%.

Что происходит с рынком

После умеренно активной динамики торгов в предыдущие пару недель, рынок США вновь вернулся к своим историческим максимумам и вновь залег в боковой дрейф медленно карабкаясь вверх.

История с рынком США в текущий момент не изменилась, новых идей для роста у рынка нет, а упасть рынку мешает избыток денег.

Из-за избытка денег инвесторы охотно раскупают акции после каждого падения, но, как только рынок США возвращается к своим максимумам, волна активных покупок останавливается и рынок перестает активно колебаться. Так же на активности торгов начинает уже сказываться и сезонное летнее затишье.

Для того, чтобы изменить текущую вялую ситуацию на рынке США, инвесторам нужна новая информация и новые данные, которые появятся уже в июле по завершении второго квартала. До этого, в ближайшие торговые дни, видимо рынок США так и будет находиться в вялом боковом дрейфе.

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