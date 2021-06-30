"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов

Год назад выплата была вдвое больше.

"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов
Фото: unn.com.ua

"Укрпочта" перечислила в государственный бюджет 82,5 млн гривень дивидендов, или 50% чистой прибыли 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Государственные компании могут и должны быть эффективными. Мы это осознаем, полностью поддерживаем и делаем все, чтобы Укрпочта могла выполнять свои обязательства перед акционерами и государством даже в кризисный год", - прокомментировал выплату дивидендов генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, с которым накануне без конкурса продлили трудовой контракт еще на два года.

В 2020 году "Укрпочта" выплатила 202,7 млн гривень дивидендов, это была рекордная сумма в истории компании.

Напомним, что чистая прибыль почты в кризисный 2020 год составила 165 млн грн.

"Укрпочта" - единственный национальный оператор почтовой связи Украины. Он имеет 11 тысяч отделений, обеспечивающих покрытие во всех населенных пунктах страны. На почте работают более 72 тысяч человек.

Основателем и акционером АО "Укрпочта" является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.

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