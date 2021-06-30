Нацбанк разрешил покупать валюту в платежных терминалах

Национальный банк объявил о проведении очередного раунда валютной либерализации.

Как сообщается на сайте НБУ, с 30 июня банкам разрешается продавать наличную иностранную валюту за безналичные средства в гривне через платежные терминалы и в кассах банков. Так же за безналичную гривню теперь можно продавать банковские металлы с физической поставкой физлицам.

Расширяются возможности физических лиц по инвестированию за границу - это можно будет делать с участием резидента-торговца ценными бумагами, который будет действовать как брокер. Средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета клиента на счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

Уточняется перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. К ним теперь относятся операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту-гаранту, выполнившему обеспеченные гарантией или поручительством обязательства резидента-должника перед резидентом-кредитором.

Также снимаются ограничения срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о кредитных договорах с нерезидентами.

Напомним, что Национальный банк последовательно смягчает свою валютную политику с августа 2015 года.