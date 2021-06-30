Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways

Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала и начала поставки в Индию колес улучшенного дизайна для пассажирского транспорта в соответствии с условиями эксплуатации в этой стране.

"Благодаря новой конструкции перевозчик рассчитывает существенно повысить безопасность ж/д движения после вагоноремонтов пассажирских вагонов. Интерпайп НТЗ уже начал выполнение этого заказа. Мы рассчитываем, что поставим индийскому национальному ж/д оператору рекордный объем колес. Это поможет "Интерпайп" укрепить долгосрочные отношения с Indian Railways", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

В сообщении также отмечается, что "Интерпайп" сотрудничает с Indian Railways уже более 25 лет. За это время украинская промышленная компания поставляла в Индию как пассажирские, так и локомотивные колеса.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



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