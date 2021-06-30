Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении банков

НБУ получит возможность требовать изменения персонального состава совета или правления банка.

Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении банков (обновлено)

Верховная Рада на заседании 30 июня рассмотрела поправки к законопроекту №4367 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" и приняла закон в целом. К проекту документа ко второму чтению подали более 1200 предложений, сообщил нардеп регламентного комитета Павел Фролов в Telegram.

Впрочем, не все авторы поправок настаивали на их рассмотрении. За принятие закона в целом проголосовали 279 депутатов.

В блоге на "Цензор.нет" Фролов пояснил, что этот закон вводит новую структуру капитала, которая усилит способность банка поглощать убытки. Предполагается, что появятся дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности их коллективной пригодности (наличие у членов совета/правления банка совместных/совокупных знаний, навыков, опыта в объеме, необходимом для понимания всех аспектов деятельности банка).

"Устанавливается право НБУ требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка (в т.ч. право требовать отчуждения корпоративных прав и временного лишения права голоса), право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности; увеличивает контроль со стороны Нацбанка с целью обеспечения полноты раскрытия банками информации о связанных с ними лицах; закрепляет на законодательном уровне права НБУ открывать банкам счета эскроу; убирает норму о праве Нацбанка выдавать гарантии и поручительства", - пояснил нардеп.

Напомним, что этот законопроект является одним из тех, принятие которых необходимо для получения макрофинансовой помощи от Европейской комиссии и второго транша кредитной программы Международного валютного фонда. В первом чтении он был принят на внеочередном заседании 20 мая.

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