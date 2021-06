Украина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукции

По состоянию на 28 июня 2021 года по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром" украинские экспортеры полностью исчерпали квоты на поставку металлопродукции в Европейский Союз за исключением трех видов металлопроката: уголка и профиля из железа и нелегированной стали, проволоки и арматуры. При этом по арматуре квоты выбраны почти на 80%.



Украина обладает индивидуальной тарифной квотой по 11 категориям из 26 типов металлопроката, импорт которых квотируется Евросоюзом для защиты внутреннего рынка. В случае если страна исчерпала свою квоту, то дальнейшие поставки облагаются пошлиной в размере 25%.



Согласно решения Европейской комиссии от 29 мая 2020 года, с 1 июля 2020 г. вступили в силу откорректированные правила использования тарифных квот на импорт металлопроката в страны ЕС , которые действуют по 30 июня 2021 года.



24 июня 2021 года Еврокомиссия продлила действие квот и заградительных пошлин на ввоз в регион стальной продукции еще на три года — до 30 июня 2024 года.



Украина, как и прежде, обладает индивидуальными ("страновыми") тарифными квотами по следующим 11 категориям: 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 13 (арматура), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали), 16 (катанка из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали), 21 (профиль полый), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали), 24 (прочие бесшовные трубы), 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали) и 28 (проволока нелегированная).



Тарифные квоты, как индивидуальные, так и глобальные, действуют по квартальному принципу распределения. Сохраняется также механизм переноса неиспользованных объемов квоты из предыдущего квартала в последующий — доступ к невыбранным объемам квоты предыдущего квартала страны будут получать на 20-й рабочий день нового квартала. Указанный механизм действует исключительно в пределах одного периода, и объемы тарифных квот, не выбранные в последнем квартале предыдущего периода, на следующий период не переносятся.



Имеется возможность использования глобальной тарифной квоты в четвертом (завершающем) квартале каждого периода (т.е., с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г., с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г. и с 01.04.2024 г. по 30.06.2024 г.) странами, исчерпавшими индивидуальную тарифную квоту, но с сохранением уже действующих «режимов доступа».



Существуют три "режима доступа":



Режим 1: "Запрет на использование" — страны, исчерпавшие индивидуальную тарифную квоту, лишаются права воспользоваться глобальной тарифной квотой в последнем квартале каждого периода.



В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группа 16 (катанка из нелегированной и легированной стали) и группа 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали).



Режим 2: "Ограничение доступа" — установлены максимально дозволенные объемы доступа к глобальной тарифной квоте в четвертом квартале периода для стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту. При этом указанные объемы являются общими для всех стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту, и используются по принципу first come – first served ("первым пришел – первым получил").



В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группы 13 (арматура, максимально разрешенный объем к использованию глобальной тарифной квоты в четвертом квартале 29 457,54 тонн), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали, 2 590,07 тонн), 21 (профиль полый, 3330,95 тонн), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали, 1991,54 тонн) и 28 (проволока нелегированная, 21 998,71 тонн).



Режим 3: "Полный доступ" — без каких-либо ограничений.



Из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, в этот разряд попадают группы 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) и 24 (прочие бесшовные трубы).



Также предусмотрено повышение объемов тарифных квот в каждом последующем периоде на 3% относительно предыдущего периода.