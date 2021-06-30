Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе

Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе

Британская металлургическая группа Liberty Steel, с марта этого года испытывающая серьезные финансовые проблемы, проводит реструктуризацию своего бизнеса с целью фокусирования на ключевых активах и расплаты с кредиторами.

В частности, в Европе металлургический комбинат Liberty Galati в Румынии объединяется с прокатными заводами Liberty Liege-Dudelange (Бельгия и Люксембург) и Liberty Magona (Италия). Румынское предприятие станет для них поставщиком горячекатаного проката, который ранее закупался у ArcelorMittal. Отправка первых партий продукции ожидается в конце июля.

К ключевым активам Liberty также относит меткомбинат Liberty Ostrava в Чехии и австралийские подразделения InfraBuild и Liberty Primary Metals Australia (LPMA). В Великобритании компания будет развивать завод Rotherham, который должен стать центром по производству «зеленой» стали с минимальными выбросами углекислого газа.

В то же время, компания выставляет на продажу другое свое британское подразделение Stocksbridge, выпускающее спецстали, в частности, для аэрокосмической отрасли. Кроме того, могут быть проданы британские предприятия, выпускающие стальную продукцию для производства автокомпонентов.

В настоящее время совокупные мощности Liberty Steel по выпуску проката составляют порядка 20 млн. т в год. Они расположены в Великобритании, Евросоюзе, Северной Македонии, Австралии, США и Индии.

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