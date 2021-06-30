В мае Япония увеличила стальной экспорт

В мае 2021 года экспорт стали из Японии составил 2,782 млн. тонн. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 11,2%, к предыдущему месяцу - 1,5%, сообщает пресс-служба японской федерации сталепроизводителей.



Экспорт продукции из обычных сталей, в частности, увеличился на 9,5% и 4,1% соответственно до 1,787 млн. тонн. Отгрузки за рубеж специальных сталей выросли год к году на 44%, но по сравнению с апрелем сократились на 8,9% до 0,609 млн. тонн.



С начала финансового года (апрель-май 2021) Япония экспортировала 5,522 млн. тонн стальной продукции - на 3,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В течение января-мая 2021 поставки составили 13,85 млн. тонн, что меньше показателей того же периода 2020 года на 5,4%.