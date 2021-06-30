Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики

Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики

Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от $1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом", - констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему - 1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут не столь высоки, как в государствах, где вакцинация идет медленно или едва началась.

В 2020 году прямые и косвенные потери глобального ВВП вследствие спада в сфере международного туризма составили, по оценкам ЮНКТАД, $2,4 трлн. За 12 месяцев число международных туристических поездок сократилось на 1 млрд, или на 73%. При этом особенно сильно пострадали развивающиеся страны, где поток туристов уменьшился, по оценкам, на 60-80%. Наиболее сильные потери понесли Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Океания, Северная Африка и Южная Азия. В то же время в меньшей степени спад туризма затронул Северную Америку, Западную Европу и Карибский бассейн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Твит Маска спровоцировал создание нового токенаТвит Маска спровоцировал создание нового токена
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Средняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — ГосстатСредняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — Госстат
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вырос уровень теневой экономикиВ Украине вырос уровень теневой экономики
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономикиВсемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-круглякаМинэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка
Иран продолжает увеличивать экспорт сталиИран продолжает увеличивать экспорт стали
Экономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — МинэкономикиЭкономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — Минэкономики
Предприятия Минэкономики отчитались о 5,8 млрд убытковПредприятия Минэкономики отчитались о 5,8 млрд убытков
Переформатирование небанковского рынка продолжается: 1 компания пришла, 12 — ушлиПереформатирование небанковского рынка продолжается: 1 компания пришла, 12 — ушли
В Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономикиВ Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономики
Цены на железную руду продолжает лихорадитьЦены на железную руду продолжает лихорадить
В I квартале мировой спрос на алюминий вырос на 8,8%В I квартале мировой спрос на алюминий вырос на 8,8%
Последние новости
Подгружаем последние новости