Поставщики обнародовали июльские цены на газ по месячному тарифу

В июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

Поставщики обнародовали июльские цены на газ по месячному тарифу
Фото: Depositphotos/mavericklee

Газоснабжающие компании опубликовали июльские цены на газ. По сравнению с июнем месячные предложения на июль подорожали. Однако базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных, информирует ГазПравда.

Месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Как отмечают специалисты, месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также злоупотреблений роSSийского "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Как и в два предыдущих месяца, в июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр) , а также ГК "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Как отмечают специалисты, месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также злоупотреблений роSSийского "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Напомним, что с мая 2021-го по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Ее поставщики могут изменять только в сторону понижения. На фиксированные цены потребителей перевели автоматически. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы - месячные или сезонные.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на недвижимость пойдут вверх. На сколько подорожает жильеЦены на недвижимость пойдут вверх. На сколько подорожает жилье
Госрегулирование цен. Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо на 25-45 копеекГосрегулирование цен. Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо на 25-45 копеек
"Нафтогаз" поднял цену на газ по месячному тарифу выше 13 гривен"Нафтогаз" поднял цену на газ по месячному тарифу выше 13 гривен
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды прокатаВ Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налогиАгрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги
Цены на нефть взяли отметку в 75 долл/баррЦены на нефть взяли отметку в 75 долл/барр
"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен
НКРЭКУ увеличила предельные максимальные цены на энергорынкеНКРЭКУ увеличила предельные максимальные цены на энергорынке
Сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливоСети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо
Из-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверхИз-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверх
Последние новости
Подгружаем последние новости