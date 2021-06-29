Поставщики обнародовали июльские цены на газ по месячному тарифу

В июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании опубликовали июльские цены на газ. По сравнению с июнем месячные предложения на июль подорожали. Однако базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных, информирует ГазПравда.

Месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Как отмечают специалисты, месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также злоупотреблений роSSийского "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Как и в два предыдущих месяца, в июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр) , а также ГК "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Как отмечают специалисты, месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также злоупотреблений роSSийского "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Напомним, что с мая 2021-го по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Ее поставщики могут изменять только в сторону понижения. На фиксированные цены потребителей перевели автоматически. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы - месячные или сезонные.