Один из крупнейших владельцев биткоинов погиб на курорте в Коста-Рике

В Коста-Рике при загадочных обстоятельствах погиб один из крупнейших владельцев биткоинов в мире 41-летний Мирча Попеску.

Смертельный инцидент произошел еще 23 июня, сообщает Фокус.

41-летний польско-румынский инвестор, один из крупнейших владельцев биткоинив в мире, Мирча Попеску, во время отдыха на Jac? Beach (Коста-Рика) вошел в воду, чтобы искупаться, но его унесло течением, пишет Trustnodes. Местные спасатели говорят, что это место очень опасное, поскольку течения там действительно сильные. Правоохранители предполагают, что именно этот фактор и стал причиной гибели Попеску.

Прибывшие на место ЧП медики нашли тело мужчины без признаков жизни, реанимационные мероприятия не принесли результата. Смерть Попеску в Коста-Рике уже подтвердили его бизнес-партнер Тур Демеестер и вэбразработчица Диана Коман.

В 2012 году Мирча Попеску основал криптовалютную биржу MPEx, а в 2013 году смог продать этот проект за 125 тысяч биткоинов. Бизнесмен считал себя консервативным криптоинвестором и выступал за сохранение размера блока криптовалют в 1 Мбайт, угрожая обрушить рынок, распродав свои активы.

Весной 2021 года Мирча Попеску утверждал, что владеет более чем 1 миллионом биткоинов. Скептики сомневались в правдивости слов 41-летнего предпринимателя и предположили, что его общий капитал составляет примерно 300 тысяч биткоинов. Но даже такие цифры делали его одним из крупнейших владельцев криптовалют.

Во время апрельского пика капитал Мирчи Попеску оценивался в 2 млрд долларов.

Ранее сообщали, что творца антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме.