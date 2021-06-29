На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 29 июня привлекло в бюджет более 2,532 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиарда
Фото: bankchart.com.ua

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 7 гривневых облигаций со сроками обращения 91 день, 385, 511, 693, 1057, 1778 и 2156 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 2,532 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

  • 117 млн грн — под 8,50% с погашением 29.09.21;
  • 744 млн грн — под 10,99% с погашением 20.07.22;
  • 203 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;
  • 511 млн грн — под 12,0% с погашением 24.05.23;
  • 76 млн грн — под 12,30% с погашением 22.05.24;
  • 554 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26;
  • 327 млн — под 12,73% с погашением 26.05.27.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 8% (+8 б. п.), годовых — 10,99% (+2 б. п.), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,00% (без изменений), 3-летних — 12,30% (без изменений), 5-летних — 12,59% (без изменений), 6-летних — 12,73% (- 2 б. п.).

Облигации размещены полном объеме согласно заявкам.

Ранее

  • В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн, в июне — 56,842 млрд грн.
  • В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.
  • Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

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