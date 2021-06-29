Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16 млрд куб. м

С начала сезона закачки запасы газа выросли на 5%.

Запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" по состоянию на 29 июня составляют 16 млрд куб. м. Это на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа.

"Кроме формирования необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона запасов газа, Укртрансгаз использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования", - добавили в пресс-службе.

Так, по информации компании, уже проведено 95% работ в рамках первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Общая стоимость этого проекта составляет 283,5 млн грн, а завершить его планируют во второй половине 2021 года. На этом ПХГ Укртрансгаз также реконструирует систему теплоснабжения промышленной площадки. Бюджет этого проекту составляет 18,7 млн грн.

Кроме того, продолжается реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ. Укртрансгаз уже выполнил 57% работ в рамках проекта, общий бюджет которого составляет 216,6 млн грн.

В пресс-службе добавили, что также продолжаются работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ. Этот объект планируется к сдаче в эксплуатацию до конца 2021 года, а бюджет воплощаемых мероприятий составляет 100,4 млн грн.

Как сообщалось, Украина планирует к следующему отопительному сезону увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

На конец апреля, когда в Украине закончился отопительный сезон, в хранилищах было 15,1 млрд кубометров газа. По состоянию на начало июня их объем увеличился до 15,8 млрд.