Акции Hertz взлетели на 31% перед выходом компании из банкротства

Акции Hertz, одной из старейших компаний по прокату автомобилей, взлетели на внебиржевых торгах 28 июня на 31,11% — до $8,85 за бумагу. Об этом пишет РБК.

Акции Hertz взлетели на 31% перед выходом компании из банкротства
Фото: ubr.ua

Что произошло

Бумаги подорожали перед ожидаемым выходом компании из режима защиты от банкротства, который запланирован на 30 июня. Спрос на акции сервиса вырос в отсутствие каких-либо других важных корпоративных новостей.

В тот же день бумаги конкурента Hertz — сервиса аренды Avis Budget Group — упали на 3,8%, до $77,85.

Банкротство

Компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве в мае 2020 года.

Ее долг достиг почти $19 млрд, поскольку пандемия COVID-19 привела к снижению туристической активности и падению спроса на аренду автомобилей.

После объявления о начале процедуры банкротства Нью-Йоркская биржа сообщила о прекращении торгов акциями компании и начала процедуру делистинга. Бумаги Hertz, которые до пандемии стоили около $20, в последний день торгов можно было купить по $1,78.

После прекращения торгов акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже бумаги Hertz продолжали торговаться на внебиржевом рынке.

Во время банкротства Hertz получила кредит в размере $1,65 млрд для поддержания работоспособности и еще $4 млрд для увеличения своего автопарка. Она также продала свой бизнес по лизингу автомобилей и управлению автопарком Donlen за $875 млн дочерней компании Apollo.

План выхода

В мае компания представила план выхода из банкротства, который включает миллиардные вложения в сервис американскими инвестиционными компаниями Knighthead Capital Management и Certares Opportunities, выпуск новых акций, оплату долгов кредиторам, а также денежные выплаты текущим акционерам.

В июне план реорганизации Hertz был одобрен судом по делам о банкротстве. Компания планирует выйти из банкротства к концу июня 2021 года.

Сейчас компании по аренде автомобилей столкнулись с высоким внутренним спросом и нехваткой автомобилей, что привело к росту цен на их услуги, пишет Barron's. Высокие цены на аренду автомобилей из-за дефицита транспортных средств могут сохраниться до 2022 года.

Сервис Hertz был основан в 1918 году в США. Под брендом компании пункты проката автомобилей работают в Северной Америке, Европе, странах Карибского бассейна, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии.

За 2020 год выручка компании составила $5,3 млрд, а чистый убыток достиг $1,7 млрд.

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