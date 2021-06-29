Кабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июля

Кабинет министров продолжил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставляет до 30 июля ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.

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Постановлением № от 29 июня правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей.

Предыстория

В конце апреля Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне еще на два месяца — до 30 июня.

24 марта 2021 Кабмин продлил до 1 мая действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн / кВт-час.

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.