Призывы мексиканского миллиардера спровоцировали рост цен на биткоин и другие криптовалюты

Цены на биткоин устремились вверх после того, как основатель и председатель совета директоров Grupo Salinas SA, материнской компании банка Banco Azteca, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что его банк планирует стать первым финансовым институтом в Мексике, который будет принимать криптовалюту. Об этом миллиардер сообщил в своем твиттере .

Фото: lenta.ua

Что происходит с ценами на биткоин

Цена биткоина увеличилась на 6% в понедельник, 28 июня, достигнув $34,94, согласно данным CoinDesk.

Во вторник, 29 июня, биткоин подорожал до $35631,37 на 14:29 по киевскому времени.

Салинас Плиего также призвал инвесторов вкладывать деньги в биткоин. Он также отметил: «Я и мой банк ведем работу, чтобы он смог первым в Мексике принимать биткоины».

Позднее миллиардер написал, что криптовалюта является для инвесторов хорошим способом диверсифицировать свои вложения.

Неожиданный фактор риска

Тем временем зарубежные СМИ сообщили о гибели в возрасте 41 года миллиардера и крупного владельца биткоинов Мирчи Попеску.

Согласно данным испанского издания Teletica.com, Попеску, который, как считается, владел биткоинами на сумму более $1 млрд, что делало его одним из крупнейших владельцев криптовалюты, погиб в Коста-Рике.

Попеску считался одним из пионеров в области майнинга криптовалют. В середине апреля, когда биткоин достиг исторического максимума, состояние Попеску могло составить около $2 млрд.

Контекст

Цены на биткоин и другие криптовалюты падают в последние месяцы на фоне перспектив ужесточения контроля со стороны регуляторов в США , Китае и Европе.

Биткоин подешевел почти вполовину по сравнению с историческим максимумом на уровне $63381,20, достигнутым в середине апреля.