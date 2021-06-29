Призывы мексиканского миллиардера спровоцировали рост цен на биткоин и другие криптовалюты
Цены на биткоин устремились вверх после того, как основатель и председатель совета директоров Grupo Salinas SA, материнской компании банка Banco Azteca, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что его банк планирует стать первым финансовым институтом в Мексике, который будет принимать криптовалюту. Об этом миллиардер сообщил в своем твиттере.
Что происходит с ценами на биткоин
Цена биткоина увеличилась на 6% в понедельник, 28 июня, достигнув $34,94, согласно данным CoinDesk.
Во вторник, 29 июня, биткоин подорожал до $35631,37 на 14:29 по киевскому времени.
Салинас Плиего также призвал инвесторов вкладывать деньги в биткоин. Он также отметил: «Я и мой банк ведем работу, чтобы он смог первым в Мексике принимать биткоины».
Позднее миллиардер написал, что криптовалюта является для инвесторов хорошим способом диверсифицировать свои вложения.
Неожиданный фактор риска
Тем временем зарубежные СМИ сообщили о гибели в возрасте 41 года миллиардера и крупного владельца биткоинов Мирчи Попеску.
Согласно данным испанского издания Teletica.com, Попеску, который, как считается, владел биткоинами на сумму более $1 млрд, что делало его одним из крупнейших владельцев криптовалюты, погиб в Коста-Рике.
Попеску считался одним из пионеров в области майнинга криптовалют. В середине апреля, когда биткоин достиг исторического максимума, состояние Попеску могло составить около $2 млрд.
Контекст
Цены на биткоин и другие криптовалюты падают в последние месяцы на фоне перспектив ужесточения контроля со стороны регуляторов в США, Китае и Европе.
Биткоин подешевел почти вполовину по сравнению с историческим максимумом на уровне $63381,20, достигнутым в середине апреля.