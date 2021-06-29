Техсектор подтолкнул S&P 500 и Nasdaq к новым историческим рекордам

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов в понедельник обновили исторические максимумы благодаря ралли техсектора, в то время как инвесторы ожидали старта сезона корпоративной отчетности. Об этом пишет Investing.

Техсектор подтолкнул S&P 500 и Nasdaq к новым историческим рекордам
Фото: news.crypto.pro

Толчок к рекордам

Акции технологических компаний Facebook Inc, Netflix Inc, Twitter Inc и Nvidia Corp оказали поддержку индексу Nasdaq.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,44% до 34.283,27 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,23% до 4.290,61 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,98% до 14.500,51 пункта.

В пятницу S&P 500 показал лучшие итоги недели из последних 20 благодаря двухпартийной сделке в Сенате США о госинвестициях в инфраструктуру на сумму $1,2 триллиона и снижению опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

При этом циклические акции резко упали на фоне тревог из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей Азии. Финансовые и энергетические индексы стали лидерами снижения внутри индекса S&P 500, упав на 0,81% и 3,33% соответственно.

«Это конец квартала, и инвесторы, возможно, захотят зафиксировать прибыль, уйти из энергетических компаний и остаться в технологическом секторе», — сказал Сэм Стоволл из CFRA Research в Нью-Йорке.

Стоволл считает, что акции должны продолжить рост в ближайшей перспективе, так как инвесторы ждут нового сезона отчетности, в течение которого ожидается, что рост прибыли компаний S&P 500 в годовом исчислении превысит 60%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторамСуд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Набсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банкаНабсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банка
SOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в УкраинеSOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине
Биржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire HathawayБиржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire Hathaway
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин подорожал на 24%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин подорожал на 24%
Новым главой НАК "Нафтогаз" станет Витренко, - источникиНовым главой НАК "Нафтогаз" станет Витренко, - источники
Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQРазработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ
NASDAQ запустит торговлю опционами на акции CoinbaseNASDAQ запустит торговлю опционами на акции Coinbase
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»
ICU начинает размещение фонда Global Equity Index. Он будет инвестировать в Nasdaq, S&P 500 и специализированные ETFICU начинает размещение фонда Global Equity Index. Он будет инвестировать в Nasdaq, S&P 500 и специализированные ETF
Последние новости
Подгружаем последние новости