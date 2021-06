Техсектор подтолкнул S&P 500 и Nasdaq к новым историческим рекордам

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов в понедельник обновили исторические максимумы благодаря ралли техсектора, в то время как инвесторы ожидали старта сезона корпоративной отчетности. Об этом пишет Investing.

Фото: news.crypto.pro

Толчок к рекордам

Акции технологических компаний Facebook Inc, Netflix Inc, Twitter Inc и Nvidia Corp оказали поддержку индексу Nasdaq.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,44% до 34.283,27 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,23% до 4.290,61 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,98% до 14.500,51 пункта.

В пятницу S&P 500 показал лучшие итоги недели из последних 20 благодаря двухпартийной сделке в Сенате США о госинвестициях в инфраструктуру на сумму $1,2 триллиона и снижению опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

При этом циклические акции резко упали на фоне тревог из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей Азии. Финансовые и энергетические индексы стали лидерами снижения внутри индекса S&P 500, упав на 0,81% и 3,33% соответственно.

«Это конец квартала, и инвесторы, возможно, захотят зафиксировать прибыль, уйти из энергетических компаний и остаться в технологическом секторе», — сказал Сэм Стоволл из CFRA Research в Нью-Йорке.

Стоволл считает, что акции должны продолжить рост в ближайшей перспективе, так как инвесторы ждут нового сезона отчетности, в течение которого ожидается, что рост прибыли компаний S&P 500 в годовом исчислении превысит 60%.