Наблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определился с кандидатами на пост гендиректора

Победитель конкурса станет известен в начале июля.

Наблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определился с кандидатами на пост гендиректора
Фото: LB.ua

Наблюдательный совет международного аэропорта "Борисполь" определила шорт-лист кандидатов на должность генерального директора.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Наблюдательный совет определился с шорт-листом кандидатов. Мы уверены, что аэропорт сможет ускорить темпы восстановления и роста", - заявил глава наблюдательного совета Владимир Жмак.

Он напомнил, что конкурс был объявлен в начале мая.

"В течение месяца мы получили десятки конкурсных предложений от ведущих топ-менеджеров области, в июне провели большое количество собеседований", - отметил глава наблюдательного совета.

Результаты конкурса будут обнародованы в начале июля.

Как отмечается, аэропорт "Борисполь" по количеству пассажиров в 2021 году опередил аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших аэропортов Европы, заняв 14-е место.

По итогам мая аэропорт вышел на прибыльность впервые с начала пандемии.

Напомним, должность генерального директора предприятия стала вакантной после назначения предыдущего директора Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Сейчас обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" выполняет Олег Струк.

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